Що відбувається в Харкові: хроніки українського карантину

Вже тиждень Україна живе в умовах карантину і досить жорстких обмежень, які так чи інакше торкнулися всіх без винятку громадян. Через коронавирус Кабмін ввів режим надзвичайної ситуації в трьох регіонах - Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. До 3 квітня діє загальнонаціональний карантин. Ряд міст закрили місця масового відвідування крім аптек, магазинів та АЗС. Кореспондент RegioNews пройшовся вулицями Харкова і подивився, як жителі його рідного міста пристосовуються до нової дійсності

Будівля обладміністрації

Вже тиждень Україна живе в умовах карантину і досить жорстких обмежень, які так чи інакше торкнулися всіх без винятку громадян. Через коронавирус Кабмін ввів режим надзвичайної ситуації в трьох регіонах - Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. До 3 квітня діє загальнонаціональний карантин. Ряд міст закрили місця масового відвідування крім аптек, магазинів та АЗС. Кореспондент RegioNews пройшовся вулицями Харкова і подивився, як жителі його рідного міста пристосовуються до нової дійсності

Мода на носіння масок "по-харківськи". Мабуть, деякі харків'яни гадаюсь, що їх повинен захистити від вірусу сам факт наявності маски. Молоді в масках більше, а що до людей пенсійного віку - можна, звичайно, їх критикувати, але масок в аптеках немає. Трамвай, ранковий час пік, один з найжвавіших маршрутів. Це, звичайно, не 20 чоловік у вагоні, але людям треба якось дістатися до роботи. Південний вокзал, де, здавалося, життя не завмирало ані вдень, ані вночі зараз виглядає незвично безлюдним. Центральний ринок - найстаріший і один з найбільших ринків Харкова - офіційно не закритий, але кількість працюючих павільйонів вкрай невелика. Площа Конституції. Центр Харкова. Голубам про пандемію нічого не відомо, і вони щиро дивуються - годувальники де? Ще тиждень тому парк ім. Т.Г. Шевченка був наповнений відвідувачами, сміхом та музикою… Сьогодні ж - тишею. Kharkiv Palace Hotel - днем ​​сфотографувати цю будівлю без людей в кадрі просто неможливо. Тут збирався антикризовий штаб, створений А. Ярославським і Г. Кернесом, будівля фасадом виходить на пл. Незалежності. Звичайний тролейбус, звичайні пасажири, все майже звично і буденно за винятком того, що частина пасажирів в масках. На жаль, в масках людей набагато менше, ніж без них. Сонячний весняний день, крики малечі, хлопці ганяють на майданчику м'яча, компанія веселих школярів... З усього цього залишився тільки сонячний весняний день. Навіть птахи причаїлися. Тиша. Мерія. Зазвичай тут повно машин і людей. Зупинка міського транспорту. Люди намагаються тримати дистанцію один від одного. Транспорт ходить часто, але харків'яни скаржаться, що діставатися тепер до роботи набагато довше. ТЦ AVE PLAZA зачинений. Станція метро "Історичний музей". Метрополітен перейшов на режим роботи підземного переходу. Всі торгівельні точки в метро і підземних переходах не працюють.

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