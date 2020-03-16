Выборы в Харькове: какую фракцию в Раде выберет Светличная

Экс-глава Харьковской областной администрации, депутат областного совета Юлия Светличная набирает наибольшее количество голосов на довыборах в Верховную Раду по179 округу Харькова -75,89%, в то время как ее ближайший оппонент от "Европейской Солидарности" Виктория Пташник –лишь 8,72%

Фото: facebook.com/Юлія Світлична

Экс-глава Харьковской областной администрации, депутат областного совета Юлия Светличная набирает наибольшее количество голосов на довыборах в Верховную Раду по179 округу Харькова -75,89%, в то время как ее ближайший оппонент от "Европейской Солидарности" Виктория Пташник –лишь 8,72%

Однако так ли чиста победа Светличной читайте в материале RegioNews.

После окончательного формирования списков кандидатов 4 марта в избирательной гонке на 179 округе Харьковщины приняли участие 37 человек: 27 из них – представители партий, еще 10 - самовыдвиженцы. Ко всеобщему удивлению, в борьбу не вступили лидеры летней кампании – тяжеловесы Анатолий Гиршвельд, который был депутатом этого округа с 2002 года, и глава Харьковского областного совета Сергей Чернов, который не переставал напоминать о себе жителям округа с билбордов и страниц газет.

Большие шансы также были и у помощника экс-депутата Алексея Кучера из-за назначения которого на должность главы Харьковской ОДА и стали проводить довыборы – Александра Кайдаша. Поздравительные борды от него жители округа видели накануне Нового года. Не смотря на стилистику ЗеКоманды, Кардаш утверждал, что будет идти самовыдвиженцем, видимо уже на тот момент понимая, что место от партии занято кем-то другим. По сути именно Кайдаш вел кампанию Кучера и имел узнаваемость и доверие электората наравне с нынешним главой Харьковской ОДА. Более того, "зеленая" стилистика давала ему возможность пройти довыборы в Верховную Раду так же успешно, как и его экс-руководителю. Напомним, что Кучера поддержал 50,61 % избирателей. Однако Кайдаш отказался от участия в обмен на должность главы Красноградской районной администрации, а в борьбу вступила заведомо слабый кандидат от партии "Слуга народа", Виктория Алексейчук, ранее единственная проигравшая на выборах представителю старых политических элит – Александру Фельдману. Примечательно, что решение выдвигать Алексейчук было принято в Киеве на закрытом съезде. Еще одним фальстартом ее политической карьеры, поставившей по сути на ней крест, стало снятие Алексейчук с предвыборной гонки за 10 дней до выборов. Официальная позиция партии "Слуга народа", опубликованная на официальной странице в ФБ — нежелание бороться с сильным кандидатом Юлией Светличной, обрамленное в воспевание самой Светличной и ее положительных качеств, что повлекло за собой резко негативную реакцию со стороны сторонников ЗеКоманды на Харьковщине. К слову, эксперты отмечают, что ожидаемая низкая явка голосующих стала антирекордной, в том числе и по этой причине.

Интересно, что выдвижение слабого кандидата было не случайностью еще и потому, что за место в команде боролась беспартийная подруга Алексея Кучера - Татьяна Егорова-Луценко. Экс-глава областной юстиции сама Лозовчанка и имела все шансы победить на округе, однако так и не смогла договориться с неформальным куратором политической силы в Харьковской области Вадимом Слюсаревым. Таким образом место в буквальном смысле было расчищено под Юлию Светличную.

Единственной соперницей Светличной можно было бы назвать Викторию Пташник, однако если учесть политическую несамостоятельность экс-главы ХОДА и ее связь с руководителем АП Петра Порошенко, Игорем Райниным, то Пташник в данном случае была чисто техническим кандидатом. После перехода в ОПЗЖ Райнин сохранил контроль над харьковской "Европейской солидарностью", а "конфликты" на публику между кандидатами были не чем иным, как частью технологий – игрой на разжигание интереса, направленной на повышение узнаваемости Юлии Светличной в центральной Украине. Поговаривают, что именно Райнин договорился со своим давним другом Вадимом Слюсаревым о том, что от СН пойдет заведомо непроходной кандидат. В пользу того, что Райнин играет не последнюю скрипку в харьковском политическом поле и имеет влияние не только на местную ЗеКоманду, ОПЗЖ, а еще и ЕС - говорит и тот факт, что именно Евгению Третьякову, экс-главе Красноградской РДА, назначенным Порошенко, изначально доверили быть ответственным за компанию Светличной в округе. Третьяков отвечал за коммуникацию кандидата с главами районных администраций, сам же штаб Светличной находился в здании, принадлежащем Третьякову на правах собственности. Успешный тройной политический кульбит Райнина продемонстрировал всем, что старые элиты на Харьковщине способны побороть новую команду. Какой же политический путь выберет новый народный депутат Юлия Светличная – увидим в скором будущем.