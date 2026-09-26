На Буковині мікроавтобус влетів у ВАЗ
Аварія сталась 25 вересня у селищі Лужани. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.
Попередньо, 51-річний водій мікроавтобуса зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого був 71-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП пенсіонер дістав травми. Його госпіталізували медики.
Нагадаємо, раніше у Житомирі легковик влетів у тролейбус та загорівся. Внаслідок ДТП загинули двоє людей: водій авто та його пасажир.
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