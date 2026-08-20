РФ вдарила по Слов'янську з "Торнадо-С": троє людей поранені
Російські війська вдень 20 серпня обстріляли Слов'янськ Донецької області, застосувавши реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С"
Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає RegioNews.
За його словами, удар стався близько 14:00, влучання зафіксували у приватному секторі міста.
Внаслідок атаки поранень зазнали троє людей. Серед постраждалих – двоє чоловіків 1975 та 1994 років народження і жінка 1975 року народження. Усім трьом надають медичну допомогу.
Внаслідок обстрілу також пошкоджені житлові будинки та автомобілі.
Як відомо, це вже не перша атака на Слов'янськ 20 серпня. Вранці російські війська вдарили по місту безпілотником, влучивши, зокрема, у магазин.
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