Ворожа атака на Житомир: реактивні дрони окупантів поцілили в будівлю Нацполіції

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У Житомирі 19 серпня під час російської атаки реактивними безпілотниками зафіксували влучання в будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews .

"Ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області", — повідомив Бунечко.

На місці працюють рятувальники, бригади екстреної медичної допомоги та інші спеціальні служби.

Деталі атаки оприлюднив в.о. голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

За його словами, внаслідок удару виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху будівлі ГУНП.

"Цей удар забрав життя двох поліцейських. Щонайменше 20 людей постраждали, - повідомив Цуцкарідзе.

Він наголосив, що російські війська атакували не лише будівлю, а й людей, які працюють для забезпечення безпеки інших.

"Ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху", - наголосив правоохоронець.

На місці працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби. Вони допомагають постраждалим, забезпечують безпеку та документують наслідки атаки.

Максим Цуцкірідзе також висловив підтримку поліцейським, які продовжують службу після удару.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих та побажав постраждалим якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, що у Херсоні внаслідок російської атаки 19 серпня постраждав чоловік.