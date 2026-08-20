Винесли мільйони у сейфах: на Кіровоградщині затримали банду гастролерів з Київщини

Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру п’ятьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні понад мільйона гривень із підприємства у Кропивницькому районі. Усім обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави

Про це повідомила прокуратра Кіровоградської області, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловіки заздалегідь підготувалися до крадіжки. Вони орендували неподалік будинок, визначили підприємство як об’єкт для пограбування та розподілили між собою ролі.

Уночі підозрювані приїхали до підприємства на позашляховику. Один із них залишився за кермом, ще один стежив за обстановкою, а троє чоловіків у балаклавах перелізли через паркан та за допомогою ломів віджали двері.

У приміщенні вони зламали один сейф, а другий винесли за територію підприємства. Загальна сума завданих збитків перевищила 1 мільйон гривень.

Підозрюваних затримали того ж дня. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 889 тисяч гривень, іноземну валюту, балаклави, ломи, інструменти для різання металу, мобільні телефони, документи та печатки підприємства, зброю, а також два автомобілі.

Затримані є жителями Києва та Київської області.

Чоловікам інкримінують крадіжку, вчинену за попередньою змовою групою осіб, із проникненням у приміщення, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану — ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Центральному районі міста зловмисник напав на військовослужбовця, побив його та заволодів сумкою, в якій знаходилися гроші й мобільний телефон.