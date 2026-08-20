Ворожий удар по Харкову: зафіксовано приліт БпЛА у Київському районі
Російські війська 20 серпня завдали удару безпілотником по Київському району Харкова
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"За попередньою інформацією, ворог вдарив БпЛА по Київському району Харкова. Встановлюємо обставини атаки", — повідомив Синєгубов.
Станом на момент повідомлення інформації про звернення мешканців до медиків не надходило. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.
Нагадаємо, що 20 серпня ввечері у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків російського безпілотника 20 серпня сталося загоряння в будівлі бізнес-центру.
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