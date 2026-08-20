Водія, який влаштував смертельну ДТП у Києві, взяли під варту без права застави

Фото: Київська міська прокуратура

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту 23-річного водія, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у Солом’янському районі столиці

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Запобіжний захід обрали без права застави — чоловік перебуватиме під вартою до 17 жовтня 2026 року.

ДТП сталася 19 серпня. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Golf рухався смугою для громадського транспорту від вулиці Єреванської у напрямку вулиці Уманської та намагався перелаштуватися у другу смугу.

Під час маневру він допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом "Богдан", який рухався попереду. Після зіткнення автомобіль на швидкості влетів у зупинку громадського транспорту.

Унаслідок ДТП загинули дві жінки — 52 та 35 років.

Ще четверо людей отримали тілесні ушкодження. Серед постраждалих — чоловіки віком 33 та 24 роки, 67-річна жінка та 18-річна дівчина.

Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Суд задовольнив клопотання слідчих та прокурорів Київської міської прокуратури й обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що смертельна аварія сталася 19 серпня близько 8:50 у Солом'янському районі столиці.