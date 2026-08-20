Шпигував за ТЦК та Нацгвардією: на Дніпропетровщині викрили та засудили зрадника
У Дніпрі 47-річного місцевого жителя засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Чоловіка визнали винним у передачі представникам спецслужб Росії інформації про військові об’єкти у місті
Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.
За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.
Прокурори довели, що засуджений добровільно погодився співпрацювати з представником держави-агресора та виконував завдання свого куратора.
За даними слідства, у вересні–жовтні 2025 року чоловік пересувався Дніпром громадським транспортом і фотографував та знімав на відео об’єкти військової інфраструктури. Зібрані матеріали він передавав представникам російських спецслужб.
Зокрема, він надсилав фото та відео територіального управління Національної гвардії України, а також одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Дніпрі.
За інформацією прокуратури, отримані відомості Росія могла використати для підготовки та коригування ракетних та інших ударів по місту.
Чоловіка затримали у січні 2026 року. Під час судового розгляду він своєї вини не визнав.
Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі триває строк апеляційного оскарження вироку.
Нагадаємо, що на Херсонщині суд заочно засудив жителя Скадовська до 15 років позбавлення волі за співпрацю з окупаційною владою. Чоловік добровільно обійняв посаду в незаконно створеному росіянами "Скадовському лісомисливському господарстві".