Шпигував за ТЦК та Нацгвардією: на Дніпропетровщині викрили та засудили зрадника

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Дніпрі 47-річного місцевого жителя засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Чоловіка визнали винним у передачі представникам спецслужб Росії інформації про військові об’єкти у місті

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews .

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Прокурори довели, що засуджений добровільно погодився співпрацювати з представником держави-агресора та виконував завдання свого куратора.

За даними слідства, у вересні–жовтні 2025 року чоловік пересувався Дніпром громадським транспортом і фотографував та знімав на відео об’єкти військової інфраструктури. Зібрані матеріали він передавав представникам російських спецслужб.

Зокрема, він надсилав фото та відео територіального управління Національної гвардії України, а також одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Дніпрі.

За інформацією прокуратури, отримані відомості Росія могла використати для підготовки та коригування ракетних та інших ударів по місту.

Чоловіка затримали у січні 2026 року. Під час судового розгляду він своєї вини не визнав.

Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк апеляційного оскарження вироку.

Нагадаємо, що на Херсонщині суд заочно засудив жителя Скадовська до 15 років позбавлення волі за співпрацю з окупаційною владою. Чоловік добровільно обійняв посаду в незаконно створеному росіянами "Скадовському лісомисливському господарстві".