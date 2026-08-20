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20 серпня 2026, 19:20

Шпигував за ТЦК та Нацгвардією: на Дніпропетровщині викрили та засудили зрадника

20 серпня 2026, 19:20
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У Дніпрі 47-річного місцевого жителя засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Чоловіка визнали винним у передачі представникам спецслужб Росії інформації про військові об’єкти у місті

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews.

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Прокурори довели, що засуджений добровільно погодився співпрацювати з представником держави-агресора та виконував завдання свого куратора.

За даними слідства, у вересні–жовтні 2025 року чоловік пересувався Дніпром громадським транспортом і фотографував та знімав на відео об’єкти військової інфраструктури. Зібрані матеріали він передавав представникам російських спецслужб.

Зокрема, він надсилав фото та відео територіального управління Національної гвардії України, а також одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у Дніпрі.

За інформацією прокуратури, отримані відомості Росія могла використати для підготовки та коригування ракетних та інших ударів по місту.

Чоловіка затримали у січні 2026 року. Під час судового розгляду він своєї вини не визнав.

Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває строк апеляційного оскарження вироку.

Нагадаємо, що на Херсонщині суд заочно засудив жителя Скадовська до 15 років позбавлення волі за співпрацю з окупаційною владою. Чоловік добровільно обійняв посаду в незаконно створеному росіянами "Скадовському лісомисливському господарстві".

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