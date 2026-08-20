Російський FPV-дрон влучив у художній музей у Херсоні: спалахнула пожежа
Вранці 20 серпня російський FPV-дрон атакував будівлю Херсонського обласного художнього музею та розташовану поруч господарську споруду
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що після удару виникла пожежа.
Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання, попри загрозу повторних атак.
За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.
Відео роботи рятувальників – за посиланням.
Нагадаємо, в четвер, 20 серпня, близько 6:40 російські війська завдали удару по одному з ринків у Корабельному районі Херсона. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба.
У Києві зросла кількість жертв нічного обстрілу: під завалами знайшли тіло ще однієї жінкиВсі новини »
20 серпня 2026, 11:21Росіяни вдарили по магазину в Слов'янську: спалахнула пожежа, у приміщенні перебували люди
20 серпня 2026, 10:42Нічна атака на південь Одещини: 13 тисяч абонентів без світла, горіли фури з продуктами
20 серпня 2026, 08:55
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
У Полтаві студент готував замах на командира військової частини: його затримала СБУ
20 серпня 2026, 14:21Постріл у потилицю: на Донеччині окупант розстріляв полоненого командира
20 серпня 2026, 13:53Внутрішній бунт чи тверезий розрахунок: що стоїть за заявою Федорова
20 серпня 2026, 13:41Масована атака РФ на Київ: уже 15 загиблих, рятувальні роботи тривають
20 серпня 2026, 13:34"Не дамо Одесі замерзнути": містян закликають підписати звернення до Кабміну
20 серпня 2026, 12:5522 підозри та десятки обшуків: ДБР розкрило нові деталі операції "Справедливість для бійців"
20 серпня 2026, 12:40"Нам не вперше": Яніна Соколова відповіла на погрози Полякової судом
20 серпня 2026, 12:30Масована атака РФ: на Київщині прикордонники з кулемета збили крилату ракету
20 серпня 2026, 12:18Від критики Федорова до операцій НАБУ: аналіз останніх подій
20 серпня 2026, 11:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »