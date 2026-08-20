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20 серпня 2026, 13:14

Російський FPV-дрон влучив у художній музей у Херсоні: спалахнула пожежа

20 серпня 2026, 13:14
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Фото: ДСНС Херсонщини
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Вранці 20 серпня російський FPV-дрон атакував будівлю Херсонського обласного художнього музею та розташовану поруч господарську споруду

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що після удару виникла пожежа.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання, попри загрозу повторних атак.

За попередніми даними, внаслідок удару ніхто не постраждав.

Відео роботи рятувальників – за посиланням.

Нагадаємо, в четвер, 20 серпня, близько 6:40 російські війська завдали удару по одному з ринків у Корабельному районі Херсона. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба.

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