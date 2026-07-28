У Рівному 19-річний водій наїхав на пенсіонера

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У Рівному будуть судити 19-річного хлопця. Він збив пенсіонера, який переходив дорогу

Про це повідомляє поліція Рівненська область, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 19-річний водій ЗАЗ проявив неуважність за кермом наїхав на 75-річного чоловіка, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. При цьому водій, за словами поліцейських, мав технічну можливість запобігти наїзду шляхом своєчасного застосування гальмування.

Пенсіонер отримав переломи ключиць, 8 ребр, тіла грудини, лопатки та гомілки, а також закриту черепно-мозкову травму і закриту травму грудної клітки.

"Максимальне покарання, яке загрожує водію — обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.