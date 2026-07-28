На Волині чоловік влашував нелегальний бізнес прямо у своєму будинку

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На Волині викрили чоловіка, який облаштував виробництво алкоголю в підвалі. Тепер він отримав підозру

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік облаштував підпільне виробництво контрафактного алкоголю прямо у своєму будинку. Зокрема, він встановив ємності для змішування спиртових сумішей і пристрої для їх розливу.

Контрафакт він маркував фейковими акцизними марками, а товар потім продавав. При цьому чоловік не був зареєстрований як підприємець, і не мав жодних ліцензій.

З'ясувалось, що раніше його вже судили за такий самий "нелегальний бізнес". Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, що у Тернополі викрили виробництво фальсифікованого алкоголю під виглядом відомих брендів