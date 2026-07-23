3,45 проміле алкоголю: у Хмельницьку п'яна водійка на Kia влаштувала ДТП
Патрульні задокументували дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезої водійки, яка сталася на вулиці Заводській. Під час перевірки у жінки виявили 3,45 проміле алкоголю в крові — майже у 17 разів більше за допустиму норму
Про це повідомила патрульна поліція Хмельницького, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, водійка автомобіля Kia, повертаючи праворуч, не дотрималася безпечного бокового інтервалу та зіткнулася з автомобілем Volkswagen, який зупинився на заборонний сигнал світлофора.
Під час спілкування з кермувальницею інспектори помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Жінка пройшла огляд на місці за допомогою приладу Drager, який показав 3,45 проміле алкоголю.
На порушницю склали адміністративні матеріали за:
- ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП;
- ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Автомобіль водійки евакуювали на арештмайданчик.
Нагадаємо, що ДТП сталася 22 липня близько 14:45 на залізничному переїзді поблизу села Лепесівка Шепетівського району.