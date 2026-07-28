Фото: поліція

ДТП сталася 27 липня близько 16:20 поблизу села Пиріжок у Коростенському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Skoda Felicia виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Mercedes.

Внаслідок удару водій Skoda та його пасажирка загинули на місці події.

Пасажирів Mercedes, серед яких є неповнолітній, госпіталізували до лікарні, а водію цього авто надали медичну допомогу на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 26 липня близько 21:00 у Києві на Оболоні військовий у СЗЧ вчинив смертельну ДТП. Чоловіка затримали.