На Полтавщині підлітки готували теракт

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У Полтавській області затримали двох 16-річних місцевих жителів. Вони на замовлення росіян готували теракти

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, підлітки на замовлення російських спецслужб готували підрив військового автомобіля. Правоохоронці змогли своєчасно їх затримати ще до реалізації плану. Виявилось, що підлітків росіяни завербували через соцмережі. Потім вони за вказівками куратора зробили вибухівку.

"Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Обом обвинуваченим інкримінують готування до терористичного акту, умисне пошкодження майна та незаконне виготовлення вибухової речовини (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст.28, ч.2 ст. 194, ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України)", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали російську агентку, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ. Також місцева ІТ-фахівчиня готувала саморобні вибухові пристрої для вчинення терактів.