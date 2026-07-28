На Закарпатті командир платив підлеглій, яка не служила

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Отримав підозру колишній командир однієї з військових частин Закарпатської області. Виявилось, виплачувалась зарплата його підлеглій, яка насправді не служила

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронцІ, протягом двох років 31-річна солдатка не служила, а знаходилась вдома. При цьому вона продовжувала отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень. Періодично вона приїжджала до військової частини, створюючи видимість проходження служби.

Колишній командир умисно приховував відсутність військовослужбовиці від вищого командування та запевняв колег, що вона виконує службові завдання за його дорученням. Тепер він отримав підозру. До суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати. Офіцера обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.