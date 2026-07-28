У Рівному завершили слідство щодо резонансної аварії за участю молодого водія

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному завершили досудове розслідування щодо 19-річного водія автомобіля "ЗАЗ", який допустив наїзд на пішохода. Матеріали кримінального провадження вже скерували до суду

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 травня близько 23:00 на вулиці Соборній.

За даними слідства, 19-річний житель Рівного, керуючи автомобілем "ЗАЗ", проявив неуважність та, коли виникла небезпека для руху, не вжив заходів для зменшення швидкості аж до повної зупинки транспортного засобу. Натомість він змінив напрямок руху праворуч і здійснив наїзд на 75-річного рівнянина, який перетинав дорогу поза межами пішохідного переходу.

Слідчі встановили, що водій мав технічну можливість уникнути наїзду шляхом своєчасного гальмування.

Унаслідок аварії пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема:

переломи ключиць;

восьми ребер;

тіла грудини;

лопатки;

гомілки;

закриту черепно-мозкову травму;

закриту травму грудної клітки.

Водієві раніше повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому.

У поліції зазначили, що пом’якшуючою обставиною є часткове відшкодування завданих збитків, тоді як обтяжуючих обставин слідство не встановило.

Тепер остаточне рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, що 27 липня до поліції Рівненської області надійшло повідомлення про ДТП у селі Великі Межирічі. Неподалік був екіпаж у складі ПОГа та ювенальної поліцейської, тож вони негайно прибули на місце події.