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28 липня 2026, 22:45

В Одесі на ходу вибухнув автомобіль: загинув водій, є постраждала

28 липня 2026, 22:45
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Фото: поліція Одеської області
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У Київському районі Одеси ввечері 28 липня стався вибух автомобіля. Унаслідок події одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Про це повідомили в поліції Одеської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло сьогодні ввечері. Інцидент стався на проспекті Небесної Сотні поблизу перехрестя з проспектом Ярослава Мудрого.

Попередньо встановлено, що вибух пролунав під час руху автомобіля. Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка отримала поранення. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу.

На місце події виїхали:

  • слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції;

  • криміналісти;

  • співробітники вибухотехнічної служби.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Правову кваліфікацію інциденту буде визначено після проведення необхідних слідчих дій та експертиз.

У поліції також повідомили, що на цій ділянці дороги ускладнений рух транспорту, і закликали водіїв враховувати це під час планування маршруту.

Нагадаємо, що у місті Златопіль Лозівського району Харківської області стався вибух невідомого предмета, внаслідок якого загинули двоє чоловіків.

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