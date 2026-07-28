В Одесі на ходу вибухнув автомобіль: загинув водій, є постраждала

Фото: поліція Одеської області

У Київському районі Одеси ввечері 28 липня стався вибух автомобіля. Унаслідок події одна людина загинула, ще одна дістала поранення

Про це повідомили в поліції Одеської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, повідомлення про вибух надійшло сьогодні ввечері. Інцидент стався на проспекті Небесної Сотні поблизу перехрестя з проспектом Ярослава Мудрого.

Попередньо встановлено, що вибух пролунав під час руху автомобіля. Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка отримала поранення. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу.

На місце події виїхали:

слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції;

криміналісти;

співробітники вибухотехнічної служби.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Правову кваліфікацію інциденту буде визначено після проведення необхідних слідчих дій та експертиз.

У поліції також повідомили, що на цій ділянці дороги ускладнений рух транспорту, і закликали водіїв враховувати це під час планування маршруту.

Нагадаємо, що у місті Златопіль Лозівського району Харківської області стався вибух невідомого предмета, внаслідок якого загинули двоє чоловіків.