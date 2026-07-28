Прикордонники показали, як ефектно знищили російський танк

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Українські військові показали, як на Південно-Слобожанському напрямку знищили російський танк. Захисники показали відео з фронту

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу операторів БпЛА прикордонної бригади "Гарт". Російський танк крутив своєю баштою, але тепер ніколи не буде відомо, куди він хотів поцілити, бо українські військові знищили його.

Також прикордонники атакували склади з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами, а також транспортні засоби противника, включно з наземним роботизованим комплексом.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.