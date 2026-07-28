19:58  28 липня
На Рівненщині затримали чоловіка з особливо великою партією кратому
19:55  28 липня
На Полтавщині підлітки готували теракт
19:35  28 липня
На Закарпатті командир платив підлеглій, яка не служила
UA | RU
UA | RU
28 липня 2026, 21:35

Прикордонники показали, як ефектно знищили російський танк

28 липня 2026, 21:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українські військові показали, як на Південно-Слобожанському напрямку знищили російський танк. Захисники показали відео з фронту

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу операторів БпЛА прикордонної бригади "Гарт". Російський танк крутив своєю баштою, але тепер ніколи не буде відомо, куди він хотів поцілити, бо українські військові знищили його.

Також прикордонники атакували склади з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами, а також транспортні засоби противника, включно з наземним роботизованим комплексом.

Нагадаємо, раніше Сили оборони України завдали удару по військовому підприємству "Авітек" у російському Кірові, яке виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники військові окупанти
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Росіяни атакували в Чорному морі цивільне судно під прапором Ліберії: воно вже втретє зазнало ударів
28 липня 2026, 22:20
У Рівному завершили слідство щодо резонансної аварії за участю молодого водія
28 липня 2026, 21:54
Зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні: ключові теми переговорів
28 липня 2026, 21:05
На Житомирщині сапери знешкодили бойову частину дрона
28 липня 2026, 20:46
Начальник обласного Держкадастру прийшов до НАЗК з 30 тисячами "зеленими" у тубусі
28 липня 2026, 20:25
Армія РФ вдарила по Херсонщині: є загиблий і поранені, пошкоджено школу та будинки
28 липня 2026, 20:19
На Рівненщині затримали чоловіка з особливо великою партією кратому
28 липня 2026, 19:58
На Полтавщині підлітки готували теракт
28 липня 2026, 19:55
На Закарпатті командир платив підлеглій, яка не служила
28 липня 2026, 19:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Юрій Ніколов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »