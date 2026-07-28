Ціни на бензин несподіванно почали падати: які цінники на АЗС

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В Україні останні дні дорожчало пальне. Проте тепер цінники трохи пішли вниз

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 28 липня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 84,14 гривні за літр (-0,04 гривні);

бензин А-95 – 80,87 гривні за літр (-0,04 гривні);

бензин А-92 – 77,66 гривні за літр (+0,02 гривні);

дизпальне – 88,88 гривні за літр (+0,70 гривні);

автогаз – 41,10 гривні за літр (+0,57 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.