На Рівненщині затримали чоловіка з особливо великою партією кратому

Фото: поліція Рівненської області

У Дубні на Рівненщині поліцейські вилучили психотропну речовину в особливо великих розмірах. За фактом незаконного придбання та зберігання забороненої речовини слідчі відкрили кримінальне провадження

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Інцидент стався на вулиці Стара-1 поблизу поштового відділення. Оперативники звернули увагу на чоловіка, який поводився підозріло, та вирішили його перевірити.

Під час огляду у 36-річного жителя села Зелене правоохоронці виявили посилку, в якій знаходилися два пакети з кратомом загальною вагою понад 200 грамів.

За словами чоловіка, заборонену речовину він замовив через інтернет для власного вживання.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів без мети збуту в особливо великих розмірах.

Вилучену речовину направлять на експертизу. Також у межах кримінального провадження поліцейські встановлюють особу дилера, який міг продати кратом.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, що прокурори Кропивницької окружної прокуратури повідомили про підозру 19-річному жителю Кропивницького у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту у великих розмірах.