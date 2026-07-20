Масштабна ДТП біля Вараша: зіткнулися три автівки, четверо жінок у лікарні

Фото: поліція Рівненської обалсті

На Рівненщині неподалік Вараша сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів. Унаслідок аварії травмувалися четверо жінок, яких госпіталізували до лікарні

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 18 липня близько 07:00 у селі Стара Рафалівка.

За попередніми даними правоохоронців, зіткнулися два попутні автомобілі — Volkswagen, за кермом якого перебував 50-річний житель Вараша, та Opel, яким керував 58-річний житель села Рафалівка.

Після зіткнення Volkswagen виїхав на зустрічне узбіччя, де врізався у припаркований автомобіль Ford. Від удару останній транспортний засіб з'їхав у кювет.

У Ford перебували 63-річна водійка та троє пасажирок — жительки Вараша. Усі четверо жінок отримали травми різного ступеня тяжкості. Медики госпіталізували їх до лікарні.

Поліцейські вилучили всі транспортні засоби для проведення необхідних експертиз.

За результатами освідування всі учасники дорожньо-транспортної пригоди були тверезими.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, що на Черкащині внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла травмувалися двоє людей. Потерпілих госпіталізували, а поліція відкрила кримінальне провадження.