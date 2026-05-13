Командир наказав відсікти голови: окупанти вчинили наругу над тілами загиблих військових ЗСУ

У Генеральному штабі ЗСУ заявили про цинічний та жорстокий злочин окупантів. Йдеться про наругу над тілами полеглих українських захисників

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

12 травня 2026 року на Гуляйпільському напрямку військовослужбовці 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку ворога. На жаль, двоє наших воїнів загинули.

За даними перехоплення, командир підрозділу збройних сил РФ віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів. Зазначається, що російський командир наказував відсікти дві голови "для підтвердження" та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловив готовність виконати цей наказ.

"Такі дії, які чинять російські окупанти не поодинокі. Але за кожним злочином стоять конкретні прізвища і особи. Підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено. Зокрема, за наявною інформацією, злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими", - кажуть у Генштабі.

