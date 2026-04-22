Фото: обласна поліція Тернопільщини

У місті Бережани на Тернопільщині правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у закладі громадського харчування

Про це повідомляє обласна поліція Тернопільщини, передає RegioNews.

Як повідомили в поліції, сигнал надійшов до Національної поліції України

після того, як відвідувачі помітили чоловіка, який розпивав алкоголь і мав при собі предмет, схожий на зброю.

На місце оперативно прибули правоохоронці. Вони встановили, що йдеться про 48-річного жителя Тернополя.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік зробив два постріли в землю з пістолета, схожого на револьвер типу "Флобер". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зброю у порушника вилучили. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що у Тернополі правоохоронці встановили особу чоловіка, який на масиві Новий світ ходив із предметом, схожим на зброю.