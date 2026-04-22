12:37  22 квітня
Під час теракту 18 квітня в Києві загинув двірник: закрив собою дитину від стрільця
12:28  22 квітня
"Цикада" в Україні: МОЗ підтвердило новий субваріант COVID-19
14:36  22 квітня
У Києві підприємець ошукав волонтерів на 1,5 млн грн під виглядом продажу дронів
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2026, 22:21

Стрілянина у ресторані Бережан: поліція затримала тернополянина, який відкрив вогонь

22 квітня 2026, 22:21
Читайте также на русском языке
Фото: обласна поліція Тернопільщини
Читайте также
на русском языке

У місті Бережани на Тернопільщині правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у закладі громадського харчування

Про це повідомляє обласна поліція Тернопільщини, передає RegioNews.

Як повідомили в поліції, сигнал надійшов до Національної поліції України
після того, як відвідувачі помітили чоловіка, який розпивав алкоголь і мав при собі предмет, схожий на зброю.

На місце оперативно прибули правоохоронці. Вони встановили, що йдеться про 48-річного жителя Тернополя.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік зробив два постріли в землю з пістолета, схожого на револьвер типу "Флобер". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зброю у порушника вилучили. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що у Тернополі правоохоронці встановили особу чоловіка, який на масиві Новий світ ходив із предметом, схожим на зброю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
