Стрілянина у ресторані Бережан: поліція затримала тернополянина, який відкрив вогонь
У місті Бережани на Тернопільщині правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у закладі громадського харчування
Про це повідомляє обласна поліція Тернопільщини, передає RegioNews.
Як повідомили в поліції, сигнал надійшов до Національної поліції України
після того, як відвідувачі помітили чоловіка, який розпивав алкоголь і мав при собі предмет, схожий на зброю.
На місце оперативно прибули правоохоронці. Вони встановили, що йдеться про 48-річного жителя Тернополя.
Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік зробив два постріли в землю з пістолета, схожого на револьвер типу "Флобер". Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Зброю у порушника вилучили. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, що у Тернополі правоохоронці встановили особу чоловіка, який на масиві Новий світ ходив із предметом, схожим на зброю.