У Харкові суд виніс вирок викладачці коледжу, яку визнали винною у причетності до схеми ухилення від мобілізації через фіктивне навчання

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Харкова, передає RegioNews.

Йдеться про працівницю Харківського торговельно-економічного фахового коледжу ДТЕУ. Згідно з вироком, вона разом з колишнім проректором ХНУРЕ з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування була залучена до схеми ухилення від мобілізації.

Схема полягала у незаконному зарахуванні на навчання чоловіків призовного віку з подальшим набуттям ними підстав для отримання відстрочки, щоб уникнути мобілізації.

Слідчі вважають, що до схеми були залучені інші люди, але їхні особи поки не встановлені. Також їм відомо про щонайменше один випадок, коли на навчання незаконно зарахували чоловіка призовного віку.

"Обвинувачена забезпечила надходження документів та відомостей до приймальної комісії коледжу, а також разом з іншими невстановленими особами здійснила заходи, направлені на виконання необхідних вимог для вступу чоловіка на навчання без його особистої участі та досягнення результату у вигляді його зарахування на навчання до зазначеного навчального закладу, в порушення порядку, передбаченого законодавством України та підзаконними нормативно-правовими актами", — йдеться у вироку.

Чоловіка зарахували на контракт за спеціальністю "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок".

У вироку йдеться, що екзамени наприкінці семестру чоловік особисто не складав,а обвинувачена домовилася, щоб йому зарахували іспити й не відрахували.

Те саме сталося на літній сесії.

Викладачка пішла на угоду зі слідством, її визнали винною та засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік.

