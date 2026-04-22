12:37  22 квітня
Під час теракту 18 квітня в Києві загинув двірник: закрив собою дитину від стрільця
12:28  22 квітня
"Цикада" в Україні: МОЗ підтвердило новий субваріант COVID-19
14:36  22 квітня
У Києві підприємець ошукав волонтерів на 1,5 млн грн під виглядом продажу дронів
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2026, 22:59

У Харкові засудили викладачку коледжу за схему для ухилянтів

22 квітня 2026, 22:59
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Харкові суд виніс вирок викладачці коледжу, яку визнали винною у причетності до схеми ухилення від мобілізації через фіктивне навчання

Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Харкова, передає RegioNews.

Йдеться про працівницю Харківського торговельно-економічного фахового коледжу ДТЕУ. Згідно з вироком, вона разом з колишнім проректором ХНУРЕ з інноваційно-корпоративної роботи та адміністрування була залучена до схеми ухилення від мобілізації.

Схема полягала у незаконному зарахуванні на навчання чоловіків призовного віку з подальшим набуттям ними підстав для отримання відстрочки, щоб уникнути мобілізації.

Слідчі вважають, що до схеми були залучені інші люди, але їхні особи поки не встановлені. Також їм відомо про щонайменше один випадок, коли на навчання незаконно зарахували чоловіка призовного віку.

"Обвинувачена забезпечила надходження документів та відомостей до приймальної комісії коледжу, а також разом з іншими невстановленими особами здійснила заходи, направлені на виконання необхідних вимог для вступу чоловіка на навчання без його особистої участі та досягнення результату у вигляді його зарахування на навчання до зазначеного навчального закладу, в порушення порядку, передбаченого законодавством України та підзаконними нормативно-правовими актами", — йдеться у вироку.

Чоловіка зарахували на контракт за спеціальністю "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок".

У вироку йдеться, що екзамени наприкінці семестру чоловік особисто не складав,а обвинувачена домовилася, щоб йому зарахували іспити й не відрахували.

Те саме сталося на літній сесії.

Викладачка пішла на угоду зі слідством, її визнали винною та засудили до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік.

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала у Харкові ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Зловмисниця готувала координати для нової серії ракетно-бомбових атак росіян по місту

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків суд коледж мобілізація
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
У Раді пропонують криміналізувати українофобію: з'явився законопроєкт
22 квітня 2026, 23:40
На Дніпропетровщині чоловік вкрав останні гроші пенсіонерки
22 квітня 2026, 23:25
На Рівненщині пенсіонера пограбував чоловік, який збирав "пожертви на храм"
22 квітня 2026, 22:55
Стрілянина у ресторані Бережан: поліція затримала тернополянина, який відкрив вогонь
22 квітня 2026, 22:21
Ціни на пальне в Україні: які цінники на АЗС сьогодні
22 квітня 2026, 22:15
У Тернополі чоловік розгулював із предметом, схожим на зброю
22 квітня 2026, 21:50
У Житомирі поліція "накрила" наркошопи U420: що знайшли
22 квітня 2026, 21:45
У Дніпрі у вогні загинув чоловік
22 квітня 2026, 21:25
Російські окупанти майже 40 разів атакували Дніпропетровщину
22 квітня 2026, 20:59
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »