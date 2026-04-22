12:37  22 квітня
Під час теракту 18 квітня в Києві загинув двірник: закрив собою дитину від стрільця
12:28  22 квітня
"Цикада" в Україні: МОЗ підтвердило новий субваріант COVID-19
14:36  22 квітня
У Києві підприємець ошукав волонтерів на 1,5 млн грн під виглядом продажу дронів
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2026, 22:55

На Рівненщині пенсіонера пограбував чоловік, який збирав "пожертви на храм"

22 квітня 2026, 22:55
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У місті Дубно 87-річний пенсіонер став жертвою крадія. Зловмисник прикидався, що нібито збирає пожертви

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

87-річний пенсіонер повертався додому, коли незнайомець запропонував йому підвезти його. Під час розмови чоловік пообіцяв подарувати столовий набір, а взамін попросив "пожертву на храм". Пенсіонер погодився.

Коли вони увійшли до квартири пенсіонера, зловмисник непомітно викрав 94 тисячі гривень та 300 євро, після чого зник.

Правоохоронці затримали крадія. Ним виявився 31-річний іноземець. Тепер загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили про підозру 32-річному киянину, який пограбував жінку під час зустрічі, організованої через соціальну мережу. Чоловіку загрожує до 10 років увʼязнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка затримання поліція Рівненська область
