На Рівненщині пенсіонера пограбував чоловік, який збирав "пожертви на храм"

У місті Дубно 87-річний пенсіонер став жертвою крадія. Зловмисник прикидався, що нібито збирає пожертви

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

87-річний пенсіонер повертався додому, коли незнайомець запропонував йому підвезти його. Під час розмови чоловік пообіцяв подарувати столовий набір, а взамін попросив "пожертву на храм". Пенсіонер погодився.

Коли вони увійшли до квартири пенсіонера, зловмисник непомітно викрав 94 тисячі гривень та 300 євро, після чого зник.

Правоохоронці затримали крадія. Ним виявився 31-річний іноземець. Тепер загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили про підозру 32-річному киянину, який пограбував жінку під час зустрічі, організованої через соціальну мережу. Чоловіку загрожує до 10 років увʼязнення.