Чи буде світло 23 квітня: в Укренерго попередили
В Україні через російські атаки часто змушені запроваджувати обмеження електроенергії. Енергетики пояснили, на що чекати у четвер, 22 квітня
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
На четвер, 23 квітня в Україні жодних обмежень електроенергії не прогнозують. Водночас енергетики просять населення споживати ресурси ощадливо.
"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - закликають українців.
При цьому треба зауважити, що ситуація протягом дня може змінитись. Тому важливо стежити за офіційними сторінками обленерго.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, Харкову загрожує енергетичний колапс. Місто накопичило рекордну заборгованість за енергоресурси.
