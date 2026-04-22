На Дніпропетровщині чоловік вкрав останні гроші пенсіонерки

На Дніпропетровщині 57-річному чоловіку може загрожувати ув'язнення. Це сталось через те, що він вкрав гроші з картки пенсіонерки

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Житель міста Покров наприкінці березня біля одного з магазинів знайшов банківську картку, яка належала 78-річний жінці. Замість того, щоб повернути чужу картку, він протягом кількох днів оплачував нею покупки в магазинах та різних закладах.

Загалом він витратив майже 7,5 тисячі гривень. Слід зазначити, що це приблизно розмір середньої пенсії по Україні.

Наразі чоловіку вже повідомили про підозру. Найближчим часом він постане перед судом.

