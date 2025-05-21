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На Житомирщині отримав вирок медик, який крав прикраси з тіл померлих. У ломбарді підтвердили, що він приносив їм прикраси

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На Житомирщині суд визнав винним медика в нарузі над тілами померлих. Йдеться про медичного брата, який викрав весільну обручку з тіла загиблого військового. Крім того, виявилось, що був ще один подібний епізод. За даними слідства, на початку 2024 року, коли медбрат вдягав померлу жінку для поховання, він зняв із безіменного пальця її руки золоту обручальну каблучку, а наприкінці минулого року — забрав в іншої покійниці сережку.

Коли потерпілі помічали зникнення прикрас, медик все заперечував. Навіть коли йому пропонували "викупити" зниклі речі — він говорив, що нічого про це не знає. До слова, один із родичів згодом знайшов сережку своєї покійної дружини в одному з ломбардів міста і викупив.

У ломбарді на запит правоохоронців повідомили, що медик звертався до них девʼять разів і здавав золоті предмети — коронку, підвіску, каблучки, сережку, брухт. Суд визнав чоловіка винним. Йому призначили 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що чоловіка викрили на початку 2025 року. Тоді він зняв з руки загиблого військового обручку, а через кілька годин здав прикрасу до ломбарду. До правоохоронців звернулась вдова, яка помітила відсутність на руці свого чоловіка обручки. Відомо, що загиблий військовий служив у ЗСУ з 2017 року. Виконував завдання на Донецькому, Куп'янському, Курському напрямках.