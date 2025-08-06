Фото: ДСНС

З початку літа на водоймах області вже потонули 14 людей

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

Останній трагічний випадок стався 5 серпня у селі Бережесть Коростенського району. 29-річний чоловік пірнув у ставок і не виплив. Друзі намагалися знайти його самотужки, але безрезультатно.

Рятувальники, які прибули за викликом, виявили тіло загиблого посередині ставка на глибині 2,5 м. Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, зі ставку на Кіровоградщині дістали тіло 25-річного молодика. Подія сталася вдень 5 серпня у місті Помічна Новоукраїнського району