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10 травня 2025, 13:59

У Житомирі "соцпрацівниця" винесла з дому пенсіонера 65 тис. грн

10 травня 2025, 13:59
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фото: Національна поліція
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У Житомирі поліцейські викрили жінку, яка представилася працівницею соціальних служб і обікрала 81-річного пенсіонера

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 2 травня до Житомирського районного управління поліції №1 звернувся містянин. Чоловік повідомив, що після візиту невідомих жінок із його оселі зникли заощадження.

За словами заявника, того дня до нього навідалися жінки, які назвалися соціальними працівницями. Вони пообіцяли допомогти з оформленням підвищеної пенсії та запропонували перевірити наявні купюри на справжність.

Пенсіонер довірливо передав одній з них гроші. Відволікши увагу господаря, жінки пішли разом із готівкою. У чоловіка зникли 65 тисяч гривень.

Поліцейські встановили причетну до крадіжки 44-річну житомирянку. Під час слідчих дій в її помешканні вилучили гроші, мобільні телефони, перуку, якою вона користувалася для маскування, а також інші речові докази.


Нині триває подальше розслідування. Правоохоронці перевіряють можливу причетність жінки до щонайменше двох кримінальних правопорушень, вчинених щодо літніх людей, та встановлюють її спільників.

Зловмисниці загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині викрили 18-річного афериста, який виманив у людей понад 50 тисяч гривень. Він опублікував оголошення в інтернеті про "державну фінансову допомогу". Проте, коли люди переходили за посиланням і заповнювали анкети, він отримував дані їхніх банківських карток.

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