В Житомире "соцработница" вынесла из дома пенсионера 65 тыс. грн

фото: Национальная полиция

В Житомире полицейские разоблачили женщину, которая представилась работницей социальных служб и обворовала 81-летнего пенсионера

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 2 мая в Житомирское районное управление полиции №1 обратился горожанин. Мужчина сообщил, что после визита неизвестных женщин из его дома исчезли сбережения.

По словам заявителя, в тот день к нему пришли женщины, которые назвались социальными работницами. Они пообещали помочь с оформлением повышенной пенсии и предложили проверить имеющиеся купюры на подлинность.

Пенсионер доверительно передал одной из них деньги. Отвернув внимание хозяина, женщины пошли вместе с наличными. У мужчины пропали 65 тысяч гривен.

Полицейские установили причастную к краже 44-летнюю житомирянку. Во время следственных действий в ее доме изъяли деньги, мобильные телефоны, парик, которым она пользовался для маскировки, а также другие вещественные доказательства.



Продолжается дальнейшее расследование. Правоохранители проверяют возможную причастность женщины к по меньшей мере двум уголовным правонарушениям, совершенным в отношении пожилых людей, и устанавливают ее сообщников.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее на Житомирщине разоблачили 18-летнего афериста, который выманил у людей более 50 тысяч гривен. Он опубликовал объявление в интернете о "государственной финансовой помощи". Однако, когда люди переходили по ссылке и заполняли анкеты, он получал данные их банковских карт.