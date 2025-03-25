фото: pixabay

Суд отправил за решетку жителя Пулинского громады Житомирской области за попытку изнасилования 12-летней девочки

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В январе 2023 года 25-летний парень, находясь пьяным, пришел домой к своей знакомой. Последней не было, так что фигурант решил изнасиловать ее дочь, которая находилась дома сама.

Деовчка оказала сопротивление нападающему: сопротивлялась и звала на помощь, а вырвавшись, позвонила сестре, которая вызвала полицию и знакомого.

Злоумышленника задержали. Сейчас суд вынес ему приговор – 10 лет тюрьмы.

До вступления приговора в законную силу фигурант будет находиться под стражей.

Напомним, в Киеве полицейский насиловал 10-летнюю девочку и угрожал "посадить ее родителей".