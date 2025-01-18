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У Житомирській області до 3 років тюрми волі 39-річного чоловіка за ухилення від мобілізації після отримання повістки

Про це повідомляється у вироку Бердичівського міськрайонного суду, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами справи, у червні 2023 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У жовтні того року він отримав повістку, проте на службу не з’явився.

На суді чоловік заявив, що провини не визнає. Він пояснив, що не розуміє вимог працівників ТЦК. За його словами, він доглядає хвору матір – інваліда ІІ групи – і сам має низку захворювань. Проте документів, які б підтверджували ці обставини, він не надав і навіть не оформлював їх, оскільки, за його словами, не має на це часу. Чоловік також визнав, що отримав повістку, але сприйняв її як жарт.

Працівник ТЦК повідомив, що обвинувачений згадував про догляд за матір’ю, і йому був наданий час для оформлення документів на відстрочку, але він цього не зробив. Замість цього чоловік заявив, що не має часу на службу, бо повинен заробляти гроші.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині засудили "сина Бога", який відмовився від мобілізації.