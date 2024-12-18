14:05  18 грудня
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло киянина
11:56  18 грудня
СБУ проводить перевірки у центрі Києва
09:42  18 грудня
На Волині мікроавтобус з людьми злетів з дороги: водій загинув на місці
UA | RU
UA | RU
18 грудня 2024, 17:50

На Житомирщині викрили підрядника на розкраданні 1,6 млн грн під час відновлення ліцею

18 грудня 2024, 17:50
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо підрядника, викритого на привласненні коштів на відновленні ліцею в Житомирщині

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Гроші, розпорядником яких є департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА, призначалися для відновлення віконних конструкцій Бердичівського професійного будівельного ліцею, пошкоджених внаслідок ворожого обстрілу весною 2022 року.

Слідство встановило, що до оборудки причетний 38-річний комерсант, із яким було укладено угоду для здійснення відновлювальних робіт у закладі освіти.

За договором вартістю 1,9 млн грн., зловмисник зобов’язався демонтувати старі вікна, замінити та облаштувати нові віконні конструкції, підвіконні дошки і відкоси у декількох приміщеннях ліцею – навчальному корпусі, гуртожитку, спортзалі та майстерні.

Усі металопластикові вікна і роботи з їх встановлення мали відповідати державним будівельним нормам і стандартам щодо освітніх закладів. Натомість ділок використав дешеві віконні блоки, які взагалі не відповідають вимогам до теплоізоляції й енергозбереження. Проте офіційно оформив все так, нібито використав передбачені договором матеріали.

Внаслідок таких дій зловмисника збитки державі сягнули 1,6 млн грн.

Для забезпечення реального їх відшкодування накладено арешт на майно фігуранта (дві земельні ділянки, житлова та два нежитлові приміщення).

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скерований до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гостомелі посадовці розікрали мільйони, виділені на відбудову зруйнованого росіянами житла.

Житомирська область СБУ розкрадання відновлення ремонт підрядник
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
ДТП на Житомирщині: легковик рознесло вщент, є загиблий
18 грудня 2024, 18:47
На Полтавщині жінка сильно побила 11-річну дитину
18 грудня 2024, 18:22
Пожежа на Рівненщині: жінка отруїлася чадним газом
18 грудня 2024, 17:35
У Запоріжжі перекриють рух греблею ДніпроГЕС
18 грудня 2024, 17:23
Математична аномалія правосуддя: чотири справи Яценка і одна суддя Макаренко
18 грудня 2024, 16:58
У Львові через електрочайник ледь не згоріла квартира: постраждав 18-річний хлопець
18 грудня 2024, 16:45
На Львівщині зафіксували спалах гепатиту А
18 грудня 2024, 16:42
Сили оборони знищили російську техніку на Харківщині
18 грудня 2024, 16:20
ДТП на Тернопільщині: пасажирка вилетіла з авто і потрапила під колеса фури
18 грудня 2024, 16:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »