На Житомирщині викрили підрядника на розкраданні 1,6 млн грн під час відновлення ліцею

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Скеровано до суду обвинувальний акт щодо підрядника, викритого на привласненні коштів на відновленні ліцею в Житомирщині

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Гроші, розпорядником яких є департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА, призначалися для відновлення віконних конструкцій Бердичівського професійного будівельного ліцею, пошкоджених внаслідок ворожого обстрілу весною 2022 року.

Слідство встановило, що до оборудки причетний 38-річний комерсант, із яким було укладено угоду для здійснення відновлювальних робіт у закладі освіти.

За договором вартістю 1,9 млн грн., зловмисник зобов’язався демонтувати старі вікна, замінити та облаштувати нові віконні конструкції, підвіконні дошки і відкоси у декількох приміщеннях ліцею – навчальному корпусі, гуртожитку, спортзалі та майстерні.

Усі металопластикові вікна і роботи з їх встановлення мали відповідати державним будівельним нормам і стандартам щодо освітніх закладів. Натомість ділок використав дешеві віконні блоки, які взагалі не відповідають вимогам до теплоізоляції й енергозбереження. Проте офіційно оформив все так, нібито використав передбачені договором матеріали.

Внаслідок таких дій зловмисника збитки державі сягнули 1,6 млн грн.

Для забезпечення реального їх відшкодування накладено арешт на майно фігуранта (дві земельні ділянки, житлова та два нежитлові приміщення).

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скерований до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гостомелі посадовці розікрали мільйони, виділені на відбудову зруйнованого росіянами житла.