14:05  18 декабря
В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело киевлянина
11:56  18 декабря
СБУ проводит проверки в центре Киева
09:42  18 декабря
На Волыни микроавтобус с людьми слетел с дороги: водитель погиб на месте
UA | RU
UA | RU
18 декабря 2024, 17:50

На Житомирщине разоблачили подрядчика на хищении 1,6 млн грн во время восстановления лицея

18 декабря 2024, 17:50
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Направлен в суд обвинительный акт в отношении подрядчика, разоблаченного на присвоении средств на восстановлении лицея в Житомирщине

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Деньги, распорядителем которых является департамент регионального развития Житомирской ОВА, предназначались для восстановления оконных конструкций Бердичевского профессионального строительного лицея, поврежденных в результате вражеских обстрелов весной 2022 года.

Следствие установило, что к сделке причастен 38-летний коммерсант, с которым было заключено соглашение для осуществления восстановительных работ в учебном заведении.

По договору стоимостью 1,9 млн грн, злоумышленник обязался демонтировать старые окна, заменить и обустроить новые оконные конструкции, подоконные доски и откосы в нескольких помещениях лицея – учебном корпусе, общежитии, спортзале и мастерской.

Все металлопластиковые окна и работы по их установке должны соответствовать государственным строительным нормам и стандартам по образовательным учреждениям. Делок же использовал дешевые оконные блоки, которые вообще не отвечают требованиям к теплоизоляции и энергосбережению. Однако официально оформил все так, будто бы использовал предусмотренные договором материалы.

В результате таких действий злоумышленника ущерб государству достиг 1,6 млн грн.

Для обеспечения реального их возмещения наложен арест на имущество фигуранта (два земельных участка, жилой и два нежилых помещения).

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гостомеле чиновники разворовали миллионы, выделенные на восстановление разрушенного россиянами жилья.

Житомирская область СБУ хищение восстановление ремонт подрядчик
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
ДТП на Житомирщине: легковушку разнесло вдребезги, есть погибший
18 декабря 2024, 18:47
На Полтавщине женщина сильно избила 11-летнего ребенка
18 декабря 2024, 18:22
Пожар в Ровенской области: женщина отравилась угарным газом
18 декабря 2024, 17:35
В Запорожье перекроют движение по плотине ДнепроГЭС
18 декабря 2024, 17:23
Математическая аномалия правосудия: четыре дела Яценко и одна судья Макаренко
18 декабря 2024, 16:58
Во Львове из-за электрочайника едва не сгорела квартира: пострадал 18-летний парень
18 декабря 2024, 16:45
Во Львовской области зафиксировали вспышку гепатита А
18 декабря 2024, 16:42
Силы обороны уничтожили российскую технику в Харьковской области
18 декабря 2024, 16:20
ДТП на Тернопольщине: пассажирка вылетела из авто и попала под колеса фуры
18 декабря 2024, 16:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »