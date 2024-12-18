На Житомирщине разоблачили подрядчика на хищении 1,6 млн грн во время восстановления лицея

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Направлен в суд обвинительный акт в отношении подрядчика, разоблаченного на присвоении средств на восстановлении лицея в Житомирщине

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Деньги, распорядителем которых является департамент регионального развития Житомирской ОВА, предназначались для восстановления оконных конструкций Бердичевского профессионального строительного лицея, поврежденных в результате вражеских обстрелов весной 2022 года.

Следствие установило, что к сделке причастен 38-летний коммерсант, с которым было заключено соглашение для осуществления восстановительных работ в учебном заведении.

По договору стоимостью 1,9 млн грн, злоумышленник обязался демонтировать старые окна, заменить и обустроить новые оконные конструкции, подоконные доски и откосы в нескольких помещениях лицея – учебном корпусе, общежитии, спортзале и мастерской.

Все металлопластиковые окна и работы по их установке должны соответствовать государственным строительным нормам и стандартам по образовательным учреждениям. Делок же использовал дешевые оконные блоки, которые вообще не отвечают требованиям к теплоизоляции и энергосбережению. Однако официально оформил все так, будто бы использовал предусмотренные договором материалы.

В результате таких действий злоумышленника ущерб государству достиг 1,6 млн грн.

Для обеспечения реального их возмещения наложен арест на имущество фигуранта (два земельных участка, жилой и два нежилых помещения).

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гостомеле чиновники разворовали миллионы, выделенные на восстановление разрушенного россиянами жилья.