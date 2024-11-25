11:33  24 листопада
Чоловіка, який застрелив людину у столичному готелі, затримали
15:19  24 листопада
Правоохоронці заявляють про хвилю диверсій проти співробітників поліції, — ЗМІ
01:21  25 листопада
У Ковелі на Волині сталася масова бійка зі стріляниною за участі правоохоронців
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2024, 05:14

Жителька Миколаєва знайшла на лавці біля дому гранату: боєприпас виявився муляжем

25 листопада 2024, 05:14
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Жителька Миколаєва 24 листопада знайшла у дворі будинку гранату. Поліціянти встановили, що виявлена граната є муляжем та не несе загрози

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, близько восьмої ранку жителька Миколаєва зателефонувала на спецлінію 102 та повідомила про те, що знайшла гранату без чеки на лавці у дворі будинку по вулиці Шосейній.

Поліціянти огородили місце події та розпочали огляд. Фахівці встановили, що знайдена граната є муляжем, що не містить в собі бойову частину та не несе загрози.

Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події та людину, яка залишила макет гранати.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з третього поверху житлового будинку. Боєприпас впав на зелену зону та вибухнув.

Миколаїв Боєприпаси Граната
У Мостиськах на Львівщині у дворі будинку підірвали гранату
24 листопада 2024, 13:42
На Київщині у квартирі стався вибух: постраждала жінка
23 листопада 2024, 17:28
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: депутат Сергій Батрин отримав довічне
22 листопада 2024, 14:22
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Скільки людей повернулися в окупований Маріуполь: нардеп навів тривожну статистику
25 листопада 2024, 08:15
Масована атака дронів на Запоріжжя: ОВА уточнила дані про наслідки
25 листопада 2024, 07:09
Відключення світла 25 листопада: як будуть діяти графіки
25 листопада 2024, 06:23
ССО працюють на Курщині: 10 окупантів ліквідували та ще трьох полонили
25 листопада 2024, 05:45
Партизани "засвітили" базу ППО росіян в окупованому Криму
25 листопада 2024, 04:25
Рятувальники у Запоріжжі витягли автівку, яка застрягла у багнюці
25 листопада 2024, 03:49
Близько 10 тисяч солдат: у ЗСУ порахували втрати росіян за тиждень
25 листопада 2024, 03:00
Фонд держмайна не знайшов покупця на держпакет акцій у НПЗ Коломойського на Прикарпатті
25 листопада 2024, 02:11
На Луганщині українські бомбери знищили техніку та піхоту росіян
25 листопада 2024, 01:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрій Чевордов
Всі блоги »