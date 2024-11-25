Жителька Миколаєва знайшла на лавці біля дому гранату: боєприпас виявився муляжем

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Жителька Миколаєва 24 листопада знайшла у дворі будинку гранату. Поліціянти встановили, що виявлена граната є муляжем та не несе загрози

Про це повідомляє поліція Миколаївської області, передає RegioNews.

У відомстві розповіли, близько восьмої ранку жителька Миколаєва зателефонувала на спецлінію 102 та повідомила про те, що знайшла гранату без чеки на лавці у дворі будинку по вулиці Шосейній.

Поліціянти огородили місце події та розпочали огляд. Фахівці встановили, що знайдена граната є муляжем, що не містить в собі бойову частину та не несе загрози.

Нині правоохоронці встановлюють усі обставини події та людину, яка залишила макет гранати.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату з третього поверху житлового будинку. Боєприпас впав на зелену зону та вибухнув.