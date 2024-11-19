На Житомирщині затримали чоловіка, який за фальшиві долари купив автівку у дружини загиблого захисника

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Поліція розслідує аферу з підробленими доларами під час купівлі авто в Житомирській області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

У середині жовтня до відділення банку в Брусилові звернулась 30-річна місцева жителька задля обміну валюти. Однак виявилось, що купюри були несправжні.

Жінка розповіла, що нещодавно втратила на війні свого чоловіка-захисника. Нині виникла необхідність продажу його авто Honda Accord. Тоді вона зустрілася з покупцем, і саме він передав їй 900 доларів, що виявилися фальшивими.

Поліцейські розшукали нового власника автомобіля – 27-річного жителя Київщини. Чоловік визнав, що віддав за легковик несправжні купюри. Він виправдовувався, що сам став жертвою афери під час іншого продажу. Щоб позбутися фальшивок, вирішив придбати за них авто.

Поліцейські вилучили всі купюри з ознаками підробки та направили для проведення експертиз. Відкрито кримінальне провадження.

У межах розслідування правоохоронці встановлюють походження фальшивої валюти.

За використання підроблених грошей фігуранту загрожує покарання від 3 до 7 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві директорка благодійної організації привласнила гроші, за які мала придбати авто для ЗСУ.