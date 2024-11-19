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19 ноября 2024, 05:10

На Житомирщине задержали мужчину, который за фальшивые доллары купил авто у жены погибшего защитника

19 ноября 2024, 05:10
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фото: полиция
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Полиция расследует аферу с поддельными долларами при покупке авто в Житомирской области

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В середине октября в отделение банка в Брусилове обратилась 30-летняя местная жительница для обмена валюты. Однако оказалось, что купюры были фальшивыми.

Женщина рассказала, что недавно потеряла на войне своего мужа-защитника. Теперь возникла необходимость продажи его авто Honda Accord. Она встретилась с покупателем, и именно он передал ей 900 долларов, которые оказались фальшивыми.

Полицейские разыскали нового владельца автомобиля – 27-летнего жителя Киевщины. Мужчина признал, что отдал за легковушку ненастоящие купюры. Он оправдывался, что сам стал жертвой аферы во время другой продажи. Чтобы избавиться от фальшивок, решил приобрести за них авто.

Полицейские изъяли купюры с признаками подделки и направили для проведения экспертиз. Открыто уголовное производство.

В рамках расследования правоохранители устанавливают происхождение фальшивой валюты.

За использование поддельных денег фигуранту грозит наказание от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве директор благотворительной организации присвоила деньги, за которые должна была приобрести авто для ВСУ.

Житомирская область покупка автомобиля доллары аферист задержание
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