У Житомирі зіткнулися легковик та вантажівка: четверо постраждалих

фото: поліція

ДТП сталася у Житомирі 12 листопада на перехресті вулиць Івана Мазепи та Шевченка

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Близько 22:50 зіткнулися вантажівка Renault та авто Daewoo. Після цього легковик змінив напрям руху та зіткнувся зі стіною будинку.

Внаслідок ДТП травми отримали 19-річний водій та троє пасажирів Daewoo, 31-річний чоловік та дівчини 21 та 18 років. Їх доставили до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 12 листопада на Харківщині мікроавтобус на смерть переїхав дворічну дівчинку.