Судовий розпорядник із Житомира, якого викрили на хабарництві, отримав чотири роки в'язниці

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Суд у Житомирі ухвалив рішення про призначення 4 роки позбавлення волі колишньому судовому розпоряднику, який за гроші "вирішував" питання із суддями

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Управління ДБР у Хмельницькому.

За даними слідства, колишній старший судовий розпорядник Житомирського районного суду обіцяв місцевому мешканцю посприяти в ухваленні суддею позитивного рішення щодо розгляду справи про закриття адміністративного протоколу через водіння напідпитку.

Працівники ДБР затримали його "на гарячому". У ході розслідування з’ясувалося, що ніяких домовленостей із суддями зловмисник не мав.

Суд визнав його винним у заволодінні чужим майном шляхом обману та закінченому замаху до підбурювання у наданні хабаря службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що трьох чиновників сільради на Житомирщині судитимуть за мільйонні розкрадання на закупівлях генераторів.