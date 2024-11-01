Судебный распорядитель из Житомира, разоблаченный на взяточничестве, получил четыре года тюрьмы

фото: ГБР

Суд в Житомире принял решение о назначении 4 года лишения свободы бывшему судебному распорядителю, который за деньги "решал" вопрос с судьями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление ДБР в Хмельницком.

По данным следствия, бывший старший судебный распорядитель Житомирского районного суда обещал местному жителю посодействовать в принятии судьей положительного решения по рассмотрению дела о закрытии административного протокола из-за вождения под хмельком.

Сотрудники ГБР задержали его "на горячем". В ходе расследования выяснилось, что никаких договоренностей с судьями у злоумышленника не было.

Суд признал его виновным в завладении чужим имуществом путем обмана и законченном покушении на подстрекательство в предоставлении взятки должностному лицу, занимающему ответственное положение.

Напомним, ранее сообщалось, что троих чиновников сельсовета в Житомирской области будут судить за миллионные хищения на закупках генераторов.