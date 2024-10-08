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08 жовтня 2024, 19:21

Ексочільник Житомирського Держгеокадастру отримав підозру у корупції

08 жовтня 2024, 19:21
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фото: НАБУ
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НАБУ і САП повідомили колишньому в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області про підозру у зловживанні службовим становищем та заподіянні сільгосппідприємству понад 54 млн грн збитків

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що підозрюваний, всупереч чинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тис. га та скасував реєстрацію відповідних держактів.

Водночас намагався передати ці земельні ділянки у постійне користування іншій юридичній особі для ведення сільського господарства.

У результаті сільгосппідприємству завдано шкоди на суму понад 54 млн грн.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина, що обіймає керівну посаду у обласному управлінні Пенсійного фонду. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

5 жовтня їй оголосили підозру, а 7 жовтня - взяли під варту. Повідомлялося, що начальниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа оформила інвалідність всім чоловікам своєї родини. Їх не мають права мобілізувати, вони можуть спокійно виїжджати за кордон.

НАБУ САП корупція Держгеокадастр
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