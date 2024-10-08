Ексочільник Житомирського Держгеокадастру отримав підозру у корупції

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НАБУ і САП повідомили колишньому в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області про підозру у зловживанні службовим становищем та заподіянні сільгосппідприємству понад 54 млн грн збитків

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

У повідомленні зазначається, що підозрюваний, всупереч чинному законодавству та численним судовим рішенням на користь сільгосппідприємства, припинив його право постійного користування земельними ділянками загальною площею майже 5 тис. га та скасував реєстрацію відповідних держактів.

Водночас намагався передати ці земельні ділянки у постійне користування іншій юридичній особі для ведення сільського господарства.

У результаті сільгосппідприємству завдано шкоди на суму понад 54 млн грн.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина, що обіймає керівну посаду у обласному управлінні Пенсійного фонду. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

5 жовтня їй оголосили підозру, а 7 жовтня - взяли під варту. Повідомлялося, що начальниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа оформила інвалідність всім чоловікам своєї родини. Їх не мають права мобілізувати, вони можуть спокійно виїжджати за кордон.