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25 жовтня 2021, 12:34 939

На Житомирщині затримали двох чоловіків за вбивство пенсіонерки

25 жовтня 2021, 12:34 939
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Фото: з відкритих джерел
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У Житомирській області до оселі 67-річної жительки Брусилівської громади проникли двоє чоловіків, які підпалили будинок й втекли з місця злочину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Поліцейські застали на місці події пожежу у будинку, після гасіння якої знайшли тіло господині. У вбивстві жінки запідозрили та затримали двох місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Вогонь поширився на дах та кімнати дерев’яного будинку. Після локалізації пожежі в одній з кімнат виявили тіло 67-річної господині.

Тіло загиблої направили для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті.

Згодом оперативники карного розшуку встановили, що до подій можуть бути причетні двоє 26-річних жителів села, які раніше вже були засуджені за низку злочинів. Чоловіків розшукали та затримали. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нині у рамках досудового розслідування з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України триває встановлення всіх обставин події.

Раніше повідомлялось, що житель Маріуполя ножем смертельно поранив свого знайомого на очах у власної дев’ятирічної доньки.

розслідування убивство поліція пенсіонери жінки

 
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