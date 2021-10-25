На Житомирщине задержали двух мужчин за убийство пенсионерки

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В Житомирской области в дом 67-летней жительницы Брусиловской общины проникли двое мужчин, которые подожгли дом и скрылись с места преступления

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Полицейские застали на месте происшествия пожар в доме, после тушения которого нашли тело хозяйки. В убийстве женщины заподозрили и задержали двух местных жителей", - говорится в сообщении.

Огонь распространился на крышу и комнаты деревянного дома. После локализации пожара в одной из комнат обнаружили тело 67-летней хозяйки.

Тело погибшей направили для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины смерти.

Впоследствии оперативники уголовного розыска установили, что к событиям могут быть причастны двое 26-летних жителей села, которые ранее уже были осуждены за ряд преступлений. Мужчин разыскали и задержали. Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас в рамках досудебного расследования с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины продолжается установление всех обстоятельств происшествия.

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