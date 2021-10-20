16:26  20 жовтня
У Запоріжжі почали щепити від коронавірусу на ринках
13:33  20 жовтня
У Житомирі вночі горів коледж, постраждали студенти
15:15  20 жовтня
Окупанти на Донбасі поранили захисника України
UA | RU
UA | RU
20 жовтня 2021, 16:47 6

Влада Житомира заявила про напружену ситуацію з киснем у COVID-лікарнях

20 жовтня 2021, 16:47 6
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

У лікарнях Житомира (№1 та №2), які приймають хворих на COVID-19, спостерігається напружена ситуація із забезпеченням киснем

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради повідомила заступниця міського голови Марія Місюрова.

"Ситуація з киснем досить напружена. Зараз лікарні забезпечені, але ми повинні розуміти, що все залежить від кількості пацієнтів. Фактично 89-90% пацієнтів потребують кисневої підтримки. У порівнянні з весною цього року змінилася клінічна картина. Практично всі пацієнти, які потрапляють у приймальне відділення а потім в інфекційне, потребують високопотокової кисневої дотації", - зазначила Місюрова.

За її словами, якщо у вересні витрати кисню були на рівні 600-800 літрів на добу, то зараз – 1,5-1,6 тонни.

Житомирські лікарні ведуть перемовини з усіма виробниками кисню, уклали з ними договори, але є проблеми з його постачанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Славутській міській лікарні на Хмельниччині не вистачає рідкого кисню для хворих із коронавірусом через перебої з його постачанням.

коронавірус Житомир лікарня кисень

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua