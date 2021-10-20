Влада Житомира заявила про напружену ситуацію з киснем у COVID-лікарнях

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У лікарнях Житомира (№1 та №2), які приймають хворих на COVID-19, спостерігається напружена ситуація із забезпеченням киснем

Як пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ", про це на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради повідомила заступниця міського голови Марія Місюрова.

"Ситуація з киснем досить напружена. Зараз лікарні забезпечені, але ми повинні розуміти, що все залежить від кількості пацієнтів. Фактично 89-90% пацієнтів потребують кисневої підтримки. У порівнянні з весною цього року змінилася клінічна картина. Практично всі пацієнти, які потрапляють у приймальне відділення а потім в інфекційне, потребують високопотокової кисневої дотації", - зазначила Місюрова.

За її словами, якщо у вересні витрати кисню були на рівні 600-800 літрів на добу, то зараз – 1,5-1,6 тонни.

Житомирські лікарні ведуть перемовини з усіма виробниками кисню, уклали з ними договори, але є проблеми з його постачанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Славутській міській лікарні на Хмельниччині не вистачає рідкого кисню для хворих із коронавірусом через перебої з його постачанням.