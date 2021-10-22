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22 октября 2021, 12:50 308

В Житомире с 26 октября ужесточат карантинные ограничения

22 октября 2021, 12:50 308
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В Житомире с 26 октября усилят карантинные ограничения из-за резкого роста заболеваемости COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Житомирского городского совета.

"Усиленные ограничения для представителей бизнеса будут действовать с 26 октября. На сегодня мы пока еще не в красной зоне, но прогнозируем, что попасть туда Житомир может в воскресенье, 24 октября, или понедельник, 25 октября", - отметил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Ограничения предусматривают возможность работы продовольственных и непродовольственных рынков с соблюдением социальной дистанции, заполненный торговой площади не более 50% и наличии у работников отрицательного результата экспресс-теста или тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа, или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцины. Посетителям разрешено находиться там в защитных масках или респираторах.

Такие же требования распространяются на работу заведений общественного питания при условии их заполнения на 50%.

Напомним, на днях власти Житомира заявили о напряженной ситуации с кислородом в COVID-больницах.

коронавирус карантин Житомир

 
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