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08 октября 2021, 14:36 45

СБУ разоблачила руководителя коммунального предприятия на Житомирщине на незаконных схемах на 3 млн

08 октября 2021, 14:36 45
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Фото: из открытых источников
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Руководителя коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" разоблачили на постоянных нарушениях тендерного законодательства. Из-за халатности чиновника городской бюджет понес убытки на более чем 3 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По имеющейся информации, чиновник трижды за год пересматривал соглашение с предприятием, которое выиграло тендер на поставку электроэнергии возглавляемому им депо. И каждый раз цена на электроэнергию для городского электротранспорта росла. В среднем - на 10%, по сравнению с предыдущей.

Такие действия чиновника противоречат действующему законодательству о публичных закупках", - пояснили правоохранители.

Проверка, проведенная специалистами Управления Северного офиса Госаудитслужбы в Житомирской области, подтвердила, что эта сделка нанесла бюджету Житомира ущерб более чем на 3 миллиона гривен.

Сейчас руководителю коммунального предприятия, ответственному за заключение договоров, сообщено о подозрении в служебной халатности.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители сообщили о подозрении заместителю гендиректора коммунального объединения зеленого строительства эксплуатации зеленых насаждений "Киевзеленстрой" и руководителю подрядной организации в присвоении средств тергромады Киева и служебном подлоге.

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