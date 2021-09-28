Зеленський звільнив очільника Житомирської райдержадміністрації

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Про це пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження, опубліковане на сайті Глави держави.

"Звільнити Денисовця Юрія Миколайовича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в документі.

Зазначається, що посадовця звільнили згідно з поданою ним заявою.

Денисовець працював керівником Житомирської РДА з 17 лютого 2021 року.

Нагадаємо, що у серпні Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації у двох райдержадміністраціях на Кіровоградщині Так, президент звільнив Віталія Пастушенка з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації та призначив його головою Кропивницької РДА на Кіровоградщині.