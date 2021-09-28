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28 вересня 2021, 14:16 288

Зеленський звільнив очільника Житомирської райдержадміністрації

28 вересня 2021, 14:16 288
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з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Денисовця з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження, опубліковане на сайті Глави держави.

"Звільнити Денисовця Юрія Миколайовича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області", - йдеться в документі.

Зазначається, що посадовця звільнили згідно з поданою ним заявою.

Денисовець працював керівником Житомирської РДА з 17 лютого 2021 року.

Нагадаємо, що у серпні Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації у двох райдержадміністраціях на Кіровоградщині Так, президент звільнив Віталія Пастушенка з посади голови Новоукраїнської районної державної адміністрації та призначив його головою Кропивницької РДА на Кіровоградщині.

президент Офіс президента РДА Житомирська область

 
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