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28 сентября 2021, 14:16 264

Зеленский уволил главу Житомирской райгосадминистрации

28 сентября 2021, 14:16 264
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из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский уволил Юрия денисовца с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте главы государства.

"Уволить денисовца Юрия Николаевича с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в документе.

Отмечается, что чиновника уволили согласно поданному им заявлению.

Денисовець работал руководителем Житомирской РГА с 17 февраля 2021 года.

Напомним, что в августе Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации в двух райгосадминистрациях на Кировоградщине Так, президент уволил Виталия Пастушенко с должности председателя Новоукраинского районной государственной администрации и назначил его председателем Кропивницкой РГА Кировоградской области.

президент Офис президента РГА Житомирская область

 
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