Зеленский уволил главу Житомирской райгосадминистрации

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте главы государства.

"Уволить денисовца Юрия Николаевича с должности председателя Житомирской районной государственной администрации Житомирской области", - говорится в документе.

Отмечается, что чиновника уволили согласно поданному им заявлению.

Денисовець работал руководителем Житомирской РГА с 17 февраля 2021 года.

Напомним, что в августе Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации в двух райгосадминистрациях на Кировоградщине Так, президент уволил Виталия Пастушенко с должности председателя Новоукраинского районной государственной администрации и назначил его председателем Кропивницкой РГА Кировоградской области.